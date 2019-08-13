Ашхабад, , 12:51 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, принимающим участие в первом Каспийском экономическом форуме, пишет «Туркменистан сегодня».

В ходе встречи туркменский лидер обсудил с главой правительства Туркмении перспективы сотрудничества двух стран, уделив особое внимание договорям между президентами Туркмении и Узбекистана, достигнутые в ходе визита Шавката Мирзиёева в Ашхабад.

Узбекский премьер подчеркнул, что одним из ключевых векторов партнёрства является транспортно-логистическая сфера. А также отметил личный вклад президента Туркмении в развитие региональной транзитно-транспортной инфраструктуры.

В свою очередь президент Туркмении заявил о том, что туркмено-узбекская кооперация в транспортном сегменте выступает фактором эффективной экономической интеграции, причём речь идёт не только о сухопутных маршрутах.

«Наша страна предлагает Узбекистану изучить возможности использования современной портовой инфраструктуры на туркменском побережье Каспия для выхода на европейские и ближневосточные рынки, в регионы Чёрного и Средиземного морей. В частности, туркменская сторона готова к совместной работе по созданию коридора Узбекистан — Туркмения — Каспийское море — Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств», — подытожил Бердымухамедов.