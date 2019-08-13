Аддис-Абеба, , 14:11 — REGNUM

Министерство горнодобывающей промышленности и нефтедобычи Эфиопии выдало лицензии на разведку и добычу 24 инвестиционным проектам с совокупным капиталом в 150 млн долларов США. В заявлении министерства говорится, что согласно пяти выданным лицензиям компании начнут осуществлять на территории Эфиопии добычу полезных ископаемых, а 19 лицензий было выделено инвестиционным проектам для проведения геологической разведки предполагаемых мест залежей ресурсов. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Согласно заявлению, несмотря на такие высокие показатели, министерство, тем не менее, не достигло установленного правительством целевого показателя по объемам экспорта полезных ископаемых в 2018/19 году, сумма общего дохода в казну от которого составила около 49 млн долларов США.

По данным министерства, за 2018/19 бюджетный год в рамках кампании по созданию рабочих мест в горнодобывающем секторе промышленности власти страны трудоустроили, по меньшей мере, 179 000 человек.