Мадрид, , 13:01 — REGNUM

Испанские аэропорты установили новый рекорд по количеству пассажиров — 29,4 млн в июле. Об этом сообщает испанское новостное издание ElPaís.

Таким образом, был побит рекорд прошлого года, когда максимальный трафик пассажиров составил 28,4 млн человек. Наибольшее число людей в прошлом месяце приняли аэропорты Мадрид-Барахас, Барселона-Эль-Прат и Пальма. Мадрид-Барахас возглавил статистику с 5,9 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем годом ранее. На втором месте оказался аэропорт Барселона-Эль-Прат с 5,4 млн пассажиров (на 3,8% больше, чем в 2018). На третьем месте оказался аэропорт Пальмы с 4,2 млн пассажиров, хотя это на 0,6% меньше, чем в прошлом году.

Всего в период с января по июль испанская навигационная компания AENA, владеющая 49 аэропортами, приняла 157 млн пассажиров. Совокупный показатель за текущий год на 5,2% превышает показатели за тот же период 2018 года.