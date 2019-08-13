Сеул, , 12:37 — REGNUM

По мере того, как туристический поток в Японию сокращается, авиакомпании Южной Кореи расширяют сеть маршрутов в Китай и Юго-Восточную Азию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в августе текущего года компания Jeju Air запустит новые рейсы в Китай. В частности, авиакомпания введет новые рейсы по маршруту Инчхон — Наньтун. Позднее Jeju Air намерена ввести рейсы до Наньтуня из Пусана и Муана.

Известно, что с 19 августа компания также запустит рейсы по маршруту Инчхон — Яньцзи (6 раз в неделю), Инчхон — Харбин (3 раза в неделю), Муан — Янцзи (2 раза в неделю), Пусан — Чжанцзяцзе, Муан — Чжанцзяцзе (2 раза в неделю).

С сентября 2019 года компания Korean Air также запустит новые рейсы по маршруту Инчхон — Чжанцзяцзе, Инчхон — Ханчжоу, Инчхон — Нанкин.

Кроме того, представители авиакомпании сообщили, что с октября увеличат число рейсов по маршруту Инчхон — Пекин до четырех раз в неделю, а по маршруту Инчхон — Кларк (Филиппины) — до семи раз в неделю.

Компания T'way Airlines также будет осуществлять рейсы из Инчхона и Тэгу в Чжанцзянцзе, Янцзи, Шэньян и Ухань. Кроме того, авиакомпания планирует увеличить число рейсов по маршруту Кимхэ — Гаосюн (Тайвань) до четырех раз в неделю.

В июле бюджетная авиакомпания Eastar Jet запустила авиарейсы по маршруту Инчхон Шанхай, а с сентября текущего поочередно введет новые рейсы по маршруту Инчхон — Чжанчжоу, Чхонджу — Чжанцзяцзе, Чхонджу — Хайкоу.

Авиакомпания Air Busan также увеличит число авиарейсов по маршруту Пусан — Янцзи до шести раз в неделю и Пусан — Чжанцзяцзе до четырех раз в неделю, а также запустит новые авиарейсы по маршруту Инчхон — Чэнду и Инчхон — Нинбо.