Мадрид, , 15:06 — REGNUM

Правительство Андалусии утвердило правила, согласно которым «экологический» скот будет питаться обычными кормами в период засухи. Об этом сообщает испанское новостное издание ElPaís.

В связи с отсутствием осадков в регионе существенно сократилось производство кормов, а также снизилось количество пастбищных угодий. Сено, солома и необработанный корм являются единственными продуктами для скота в настоящее время. Мясо животных, питающихся в соответствии с новыми правилами, может продаваться как «экологическое», однако корма должны соответствовать Европейскому регламенту по экологически чистому производству, а именно не содержать химических добавок и ГМО.

Засуха в Андалусии продолжается уже более четырех месяцев. Андалусия — регион с самым развитым животноводством. Там производится 70% экологически чистого мяса страны. Согласно отчету министерства сельского хозяйства за 2018 год, из 667 470 голов андалузского крупного рогатого скота произвели 17 814 тонн органического мяса, что позволило заработать 14 млрд евро.