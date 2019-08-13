Чебоксары, , 12:33 — REGNUM

Прокуратура Чувашии по итогам проверки обращений жителей Чебоксар на транспортное обслуживание выдала предписание столичной администрации в части организации пассажирских перевозок на одном из маршрутов. Как сообщили ИА REGNUMв ведомстве, в мэрии полгода не принимались меры в части обслуживания на маршруте № 52, несмотря на нарушение условий контракта и жалобы горожан. При этом ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков призывал сообщать о проблемных моментах в рамках транспортной реформы, заверяя, что все они будут рассмотрены чиновниками.

Речь идёт о муниципальном автобусном маршруте № 52. По результатам аукциона муниципальный контракт об организации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам заключён между управлением администрации Чебоксары и обществом «Крокус Авто». В прокуратуре отмечают, что по контракту на маршруте должно быть «не менее 23 и не более 24» транспортных средств.

«С января по июнь 2019 года в управление неоднократно поступала информация о нарушении организацией условий контракта в части несоответствия количества транспортных средств на маршруте, а именно — использованием от 14 до 20 единиц транспортных средств, что существенно ниже обговоренной», — говорят в прокуратуре Чувашии, подчёркивая, что в мэрию поступали обращения от горожан «о ненадлежащей организации пассажирских перевозок».

При этом меры по устранению нарушений «не приняты, штрафы и неустойка» за ненадлежащее исполнение условий контракта «не взысканы, в связи с чем нарушения имели длящийся характер», то есть полгода. В связи с этим в администрацию Чебоксар внесено представление.

Примечательно, что другое отношение чебоксарские чиновники продемонстрировали в адрес питерского перевозчика «Авто-Экспресс — 4», который обслуживал восемь муниципальных маршрутов. Контракт с ним был расторгнут со ссылкой на то, что перевозчик использовал большие автобусы, тогда как по контракту пассажиров должны перевозить автобусы среднего класса. Нарушения перевозчик должен был устранить до конца I квартала 2019 года, чего не было сделано, в итоге 3 апреля на маршруты вышли временные перевозчики.

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Напомним, в Чебоксарах в декабре 2018 года в рамках транспортной реформы были отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов. По расчётам, вместо 510 автобусов должны были обслуживать 350.