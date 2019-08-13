Исламабад, , 12:41 — REGNUM

Пакистанские предприниматели выразили поддержку решению Исламабада прервать торговлю с Индией, понизить уровень дипломатических отношений и выслать индийского посла из страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство регистрирует многочисленные заявления от советов промышленников и предпринимателей во всех провинциях страны, а также в крупных городах. Основной посыл таких деклараций: многие товары из Индии заметно дешевле аналогов из других стран, но пакистанцы смогут найти им замену. Отметим, что, несмотря на протяженную границу, объемы двусторонней торговли между Индией и Пакистаном заметно уступали объемам торговли обеих стран с КНР.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.