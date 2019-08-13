Москва, , 12:29 — REGNUM

Начало новой недели принесло новый виток давления на российскую валюту, которая сегодня, 13 августа, на утренней сессии пустила доллар к максимумам в области 65,60 руб. Прорыв этой отметки может привести к ускорению распродаж рубля. Учитывая, что доллар укрепляется на Форексе, а инвесторы снова бегут в защитные активы, такая динамика выглядит вполне закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оправдано ослабление рубля и в контексте общемировых тенденций. Затянувшаяся торговая война, которая продолжает обостряться, снижая шансы на заключение сделки между Пекином и Вашингтоном, не способствует проявлению интереса к покупкам высокодоходных активов, включая активы развивающегося сегмента, которые дружно дешевеют», — отметил эксперт.

Учитывая появление дополнительного фактора давления в виде девальвации аргентинской валюты на неожиданных результатах предварительных президентских выборов, возможности для укрепления рубля на данном этапе ограничены, тогда как медвежьи риски сохраняются и даже усиливаются.

«В ближайшей перспективе стоит обратить внимание на свежую статистику по инфляции в США, которая задаст тон всем долларовым парам. Восстановление индекса потребительских цен в соответствии с прогнозами или выше ожиданий способно повлечь всплеск спроса на доллар в качестве реакции на снижение вероятности более агрессивного смягчения политики ФРС.

В этом случае до конца дня российская валюта рискует обновить минимумы, а угроза пробоя уровня 66 руб. возрастет», — считает Николаев.

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