Красноярск, , 12:25 — REGNUM

Властям Красноярского края удалось существенно сократить размер государственного долга. Как следует из официальной информации об исполнении краевого бюджета за первое полугодие 2019 года, госдолг уменьшился на 7,9 млрд рублей за счет погашения задолженности по коммерческим кредитам.

«Таким образом, размер долга вернулся на уровень начала 2017 года», — подчеркнул региональный министр финансов Владимир Бахарь. По его словам, финансовая ситуация в крае стабильна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одной из особенностей бюджета Красноярского края на 2019 год является его бездефицитность — его доходы и расходы составляют по 29 млрд рублей. Власти рассчитывают, что это позволит стабилизировать объем муниципального долга.