Анкара, , 15:54 — REGNUM

Народно-Республиканская партия Турции в брошюре, критикующей экономическую политику действующего правительства, заявила, что ВВП Турции на душу населения с 2013 года упал на 3404 доллара до 9076 долларов в 2019 году.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в брошюре подчеркивается, что с 2013 года по август 2019 года турецкая лира по отношению к доллару и евро упала на 66% и 60% соответственно, став, таким образом, самой обесценившейся валютой, уступив сомнительное первенство лишь аргентинскому песо.

В брошюре указано, что совокупный внешний долг Турции вплотную приблизился к ее годовому национальному доходу, перешагнув отметку в 700 млрд долларов. Отмечено, что, если в 2013 году отношение внутреннего долга к казне составляло 7,6%, то в 2019 году этот показатель вырос до 22,2%.