Ярославль, , 12:22 — REGNUM

По итогам 7 месяцев 2019 года Ярославская область увеличила поступления налогов в бюджеты всех уровней. Об этом говорится в информации УФНС по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Всего налогов в регионе было собрано 85,6 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше аналогичного периода прошлого года. При этом отчисления в бюджет Ярославской области выросли, а в федеральный немного упали. В консолидированный бюджет Ярославской области (областной бюджет и местные бюджеты) поступило 54,9 млрд рублей — на 5,2% больше. В федеральный бюджет поступило на 0,4% меньше уровня прошлого года — 30,6 млрд.

Поступления в местные бюджеты остались практически на уровне прошлого года с ростом в 0,1%. Интересно, что по сравнению с бюджетами региона и федерации налоговые доходы местных бюджетов выглядят мизерными — всего 5,7 млрд рублей за 7 месяцев. Это всего лишь 7% от всего налогового сбора на территории области.

Можно говорить, что местное самоуправление лишено какой-либо финансовой самостоятельности и практически полностью зависит от помощи вышестоящих бюджетов.

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