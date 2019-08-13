Москва, , 12:22 — REGNUM

В России за период перехода от командно-административной к рыночной экономике большинство средних профессиональных учебных учреждений закрылись и сейчас предприятия и организации испытывают острую потребность в специалистах среднего звена, заявила доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала», к. э. н Фарида Мирзабалаева, комментируя корреспонденту ИА REGNUMрейтинга самых востребованных профессий в России.

«Востребованные специальности — это не всегда престижные, так как всегда высока потребность в дворниках, уборщицах, поварах и т. д — это тяжелые и низкооплачиваемые вакансии, которые сложно заполнить. Престижность этих профессий, к сожалению, тоже невысока и это большая проблема.

Необходимо формировать уважение к любому виду труда и тогда острота проблемы станет снижаться. Найти в высококвалифицированного сварщика, токаря, фрезеровщика еще сложнее», — считает эксперт.

В рейтинге профессий среднего звена смущает только профессия программиста, высшего образования в этой области сложно найти работу. Есть, конечно, возможность сформировать навыки самостоятельно, но со стороны работодателя, как правило, спрос невелик.

«Интересным в данном исследовании являются ответы работодателей Они не видят резких изменений в исчезновении и возникновении новых профессий и специальностей в отличие от многих ученых, прогнозирующих стремительные изменения в данной области», — отметила Мирзабалаева.

И еще один важный акцент — на первом месте стоит такой фактор как текучесть кадров и здесь необходимо обратить внимание на уровень оплаты труда этих работников. Данная причина является важной и определяющей.

«Исследования в данной области очень важны, они посылают сигналы как образовательным учреждениям, так и работодателям. Сложно прогнозировать изменения на пять лет вперёд и более, но только тесное сотрудничество в подготовке кадров совместно с работодателями могут сбалансировать рынок труда», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продавец-кассир и повар вошли в число самых востребованных в России профессий в 2019 году. Таковы предварительные результаты опроса, проведённого ВНИИ труда Минтруда РФ.

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