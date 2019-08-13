Москва, 13 августа 2019, 12:22 — REGNUM
В России за период перехода от командно-административной к рыночной экономике большинство средних профессиональных учебных учреждений закрылись и сейчас предприятия и организации испытывают острую потребность в специалистах среднего звена, заявила доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала», к. э. н Фарида Мирзабалаева, комментируя корреспонденту ИА REGNUMрейтинга самых востребованных профессий в России.
В рейтинге профессий среднего звена смущает только профессия программиста, высшего образования в этой области сложно найти работу. Есть, конечно, возможность сформировать навыки самостоятельно, но со стороны работодателя, как правило, спрос невелик.
И еще один важный акцент — на первом месте стоит такой фактор как текучесть кадров и здесь необходимо обратить внимание на уровень оплаты труда этих работников. Данная причина является важной и определяющей.
Как сообщало ИА REGNUM, продавец-кассир и повар вошли в число самых востребованных в России профессий в 2019 году. Таковы предварительные результаты опроса, проведённого ВНИИ труда Минтруда РФ.
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