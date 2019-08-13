Вашингтон, , 12:20 — REGNUM

Компания Verizon Communications готова продать сервис микроблогов Tumblr корпорации Automattic, владеющей системой для управления сайтами Wordpress. Заявление об этом опубликовано Verizon.

После сделки, о которой стороны уже договорились, к Automattic перейдет технический контроль над Tumblr, а также 200 сотрудников компании. Ожидается разрешение регулирующих органов.

Сумма сделки не называется, отмечено лишь, что в Tumblr насчитывается более 475 млн блогов.

В 2013 году сервис микроблогов оценивался в $1 млрд, указывает The Wall Street Journal, однако теперь его могут продать менее чем за $20 млн.

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