Архангельск, , 12:19 — REGNUM

Интеграция частных компаний в строительство крупных морских сорружений стала одной из тем стратегической сессии ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской области», которая открылась сегодня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Северодвинск стал местом прописки для целого ряда компаний, которые сроили платформы «Приразломная», «Арктическая» и так далее. Но надо сказать правду — сейчас эти связи стали слабее. Нет гражданских проектов и наши частные компании в качестве подрядчиков в меньшей степени сотрудничают с нашими машиностроителями. Мы стоим на пороге крупных проектов, поэтому эти связи нам надо укреплять», — заявил директор ассоциации Сергей Смирнов.

Он признал, что сегмент работ, которые представители ОСК не смогут выполнить без участия частных компаний не так велик, но подчеркнул, что потенциал потенциальных субподрядчиков велик в проектировании, инжиниринге и выполнении сопутствующих работ.

«Частные компании могут оптимизировать процесс и сделать его более эффективным», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, северодвинские предприятия ОСК («Севмаш» и «Звездочка») рассчитают принять участие в строительстве платформы для освоения месторождения Каменномысское-море в Обской губе.