Москва, 13 августа 2019, 12:16 — REGNUM
Качели, игровые комплексы для юных альпинистов, качалки на пружинках и самый настоящий фрегат — в детском Черкизовском парке обустроили новые детские площадки в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка.
Раньше в парке было организовано три детские площадки, но, по мнению специалистов Департамента капитального ремонта Москвы, они практически исчерпали свой ресурс и уже не отвечали современным нормам безопасности — на двух с годами пришло в негодность оборудование, а на третьей износилось старое резиновое покрытие. Теперь специалисты департамента полностью реконструировали две детские игровые зоны. На третьей площадке заменили основание и покрытие, оставив при этом недавно установленное качественное оборудование.
После благоустройства площадка площадью более 1200 кв. м в южной части парка получила набор самых разнообразных игровых комплексов: качели, батуты, качалки на пружинках с изображениями жирафа, мышки и динозавра; комплексы для любителей преодолевать препятствия или взбираться наверх, как настоящие альпинисты, а также особое место, оказавшись в котором, можно почувствовать себя в домике на дереве.
Рядом организован крупный игровой комплекс с двухэтажными башенками с мостиками-переходами между ними. Вся игровая зона занимает место площадью 650 кв. м.
Ранее в детском Черкизовском парке завершили ремонт здания дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» — обновили фасад, отремонтировали кровлю, заменили окна, двери, лестницы и пандусы.
После того, как работы в парке будут завершены, а произойдет это уже в нынешнем году, он превратится в уютное и современное пространство для семейного отдыха.