Москва, , 12:16 — REGNUM

Качели, игровые комплексы для юных альпинистов, качалки на пружинках и самый настоящий фрегат — в детском Черкизовском парке обустроили новые детские площадки в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка.

Раньше в парке было организовано три детские площадки, но, по мнению специалистов Департамента капитального ремонта Москвы, они практически исчерпали свой ресурс и уже не отвечали современным нормам безопасности — на двух с годами пришло в негодность оборудование, а на третьей износилось старое резиновое покрытие. Теперь специалисты департамента полностью реконструировали две детские игровые зоны. На третьей площадке заменили основание и покрытие, оставив при этом недавно установленное качественное оборудование.

После благоустройства площадка площадью более 1200 кв. м в южной части парка получила набор самых разнообразных игровых комплексов: качели, батуты, качалки на пружинках с изображениями жирафа, мышки и динозавра; комплексы для любителей преодолевать препятствия или взбираться наверх, как настоящие альпинисты, а также особое место, оказавшись в котором, можно почувствовать себя в домике на дереве.

«Но главной изюминкой обновленного парка, вероятно, станет совершенно новая тематическая игровая площадка «Путешествия» в северо-восточной части парка, — добавили в пресс-службе Департамента капремонта. — Там появился игровой комплекс в виде большого фрегата, на борту которого дети разного возраста смогут почувствовать себя лихими пиратами Джека Воробья или капитана Флинта, прославленными адмиралам, и другими героями морских баталий. Корабль сконструирован очень детально — штурвал, каюты, горки на корме и носу корабля, — хватит места на целую команду юных матросов».

Рядом организован крупный игровой комплекс с двухэтажными башенками с мостиками-переходами между ними. Вся игровая зона занимает место площадью 650 кв. м.

Ранее в детском Черкизовском парке завершили ремонт здания дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» — обновили фасад, отремонтировали кровлю, заменили окна, двери, лестницы и пандусы.

После того, как работы в парке будут завершены, а произойдет это уже в нынешнем году, он превратится в уютное и современное пространство для семейного отдыха.

«Детский Черкизовский парк должен оправдывать свое название, — заявил генеральный директор компании «СтройТех» Илья Соболев. — Убежден, что юные посетители обновленного парка, как и их родители, по достоинству оценят изменения, которые сейчас с ним происходят. Строительство детских площадок и зон для досуга и отдыха — это работа на перспективу: ведь городу нужны не только новая инфраструктура, дороги, здания — отдых от жизни в мегаполисе для москвичей и гостей города тоже очень важен, как и счастливые эмоции для их детей. Думаю, тот же фрегат в этом парке подарит им немало радости».