Джакарта, , 12:16 — REGNUM

По прогнозу экономического обозревателя Ризала Рамли, темпы экономического роста в Индонезии в 2019 году достигнут только 4,5%, что ниже цифры, установленной правительством страны в 5,2%, сообщает информационное агентство Antara.

«Если вы все еще используете тот же метод для решения проблем, то не ожидайте, что администрация Джоко Видодо справится с экономическим кризисом, который ударит», — заявил Ризал Рамли в Джакарте, подвергнув критике нынешнюю экономическую политику.

По его словам, правительство Индонезии не должно придерживаться прежнего подхода и вместо этого изменить способ преодоления кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что решительная политика является ключом к тому, чтобы экономика Индонезии развивалась и из аграрной переросла в индустриальную.

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