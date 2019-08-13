Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM

В Ростове-на-Дону дети из малоимущих семей смогут рассчитывать на помощь в подготовке к учебному году. На площадке «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» открыт пункт приёма школьных принадлежностей для малообеспеченных семей.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Елена Мелихова («Единая Россия») уточнила, что принимаются рюкзаки и канцелярские принадлежности — тетради, альбомы, краски, фломастеры, карандаши.

«К сожалению, нередко семьи, имеющие детей школьного возраста, испытывают трудности при подготовке к новому учебному году. Среди них неполные семьи, и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Наша общая задача — оказать посильную помощь», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что сборы ребёнка в школу родителям из Ростова-на-Дону обойдутся примерно в 10 тыс. рублей.

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