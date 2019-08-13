Москва, , 12:12 — REGNUM

Глава Росстата Павел Малков выступит на Совете Думы 11 сентября, сообщила пресс-служба Росстата.

Парламентарии намерены узнать актуальную информацию о состоянии экономики и социальной сферы, отметили ранее в пресс-службе Госдумы.

При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию по таким вопросам, как демография, доходы и уровень жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели реформы ЖКХ и по ряду других показателей, уточнили в Госдуме.

Приглашение на заседание Совета Думы главе Росстата направлено по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Малков ранее возглавлял департамент госуправления Минэкономразвития и в декабре 2018 года возглавил Росстат. До него с 2009 года пост занимал Александр Суринов.

В последнее время усилилась критика Росстата, негатив во многом связан со значительным пересмотром ключевых макроэкономических данных.

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