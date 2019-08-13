Москва, 13 августа 2019, 12:12 — REGNUM
Глава Росстата Павел Малков выступит на Совете Думы 11 сентября, сообщила пресс-служба Росстата.
Парламентарии намерены узнать актуальную информацию о состоянии экономики и социальной сферы, отметили ранее в пресс-службе Госдумы.
При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию по таким вопросам, как демография, доходы и уровень жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели реформы ЖКХ и по ряду других показателей, уточнили в Госдуме.
Приглашение на заседание Совета Думы главе Росстата направлено по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Малков ранее возглавлял департамент госуправления Минэкономразвития и в декабре 2018 года возглавил Росстат. До него с 2009 года пост занимал Александр Суринов.
В последнее время усилилась критика Росстата, негатив во многом связан со значительным пересмотром ключевых макроэкономических данных.
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