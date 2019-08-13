Калуга, , 12:05 — REGNUM

В Калуге за шесть месяцев 2019 года план по вводу жилья выполнен всего на 21%. Введено в эксплуатацию 60 тысяч квадратных метров, или семь многоквартирных жилых домов. Годовой план составляет 290 тысяч квадратных метров жилья. За первое полугодие 2018 года в областном центре было введено жилья на 36%. Об этом 13 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Калугастата.

Отрицательную динамику калужские застройщики пытаются объяснить изменениями в законодательстве. Кроме того, по мнению заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Дмитрия Шмакова, серьезная проблема при вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства кроется в отсутствии взаимодействия застройщика и организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения на этапе строительства инженерных сетей и проведения пуско-наладочных работ. В итоге застройщик не располагает технической документацией. Сложившуюся ситуацию в городской управе Калуги намерены решать на законодательном уровне. Также среди других негативных обстоятельств, влияющих на сроки и объемы ввода объектов жилья — макроэкономические показатели, влияющие как на конъюнктуру рынка жилой недвижимости, так и на финансовую устойчивость компаний-застройщиков.

Напомним, с 1 июля 2019 года привлечение средств на строительство новых жилых домов возможно только через эскроу-счета, на которых будут аккумулироваться средства граждан. При этом застройщики не смогут получить деньги до передачи квартир покупателям, а строить жилье будут на банковские кредиты. Закон призван защитить права граждан, приобретающих квартиры в новых домах, от недобросовестных застройщиков, затягивающих сроки введения жилых объектов в эксплуатацию.