Москва, , 12:04 — REGNUM

Требование к Украине обеспечить прохождение вод российского Днепра в российский же Крым — это абсолютно справедливое требование. И это должно быть именно требование, а не просьба. Здесь правда полностью на нашей стороне, отметил обозреватель ИА ИА REGNUMМихаил Демурин 13 августа, комментируя просьбу властей Крыма предъявить Украине требование на воду из Днепра.

«Позиция Киева по этому вопросу отвратительна, но объяснима. В её основе приобретенное ещё в советское время иждивенчество. Разве сильно от этой позиции по Днепру отличается позиция Киева по транзиту российского газа в Западную Европу?

Нет, не отличается. Это та же самая позиция: мы берём ваше, пропускаем через свою территорию, наживаемся на этом, а если захотим, можем соответствующий поток и перекрыть.

Другими словами, проблему водоснабжения Крыма надо решать жёстко, всеми возможными мерами.

Есть однако мягкий действенный вариант решения: увязать пропуск вод Днепра в Крым с сохранением транзита российского газа на запад по украинскому маршруту (если, конечно, мы в принципе намерены его сохранять).

В такой постановке вопроса, уверен, и Берлин, и Париж, и Рим не смогут нас не поддержать, да и европейское общественное мнение будет на стороне России», — высказал свою точку зрения Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма собираются обратиться к федеральному центру с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

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