Москва, 13 августа 2019, 12:35 — REGNUM
Инициатива о сокращении в РФ продолжительности рабочей недели выглядит странно, так как по данным официальной статистики в стране наблюдается нехватка рабочих рук, считает сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Федерация независимых профсоюзов России положительно оценила инициативу о сокращении рабочей недели.
Второй момент, на который обратил внимание Кудюкин, не вполне понятно, как реализовать эту идею в производствах, требующих непрерывного графика. Как отметил эксперт, технически это решаемо, но потребует увеличения количества работников в той же химической, металлургической промышленности, общественном транспорте и так далее. Иными словами, по мнению Кудюкина, складывается впечатление, что заявления о сокращении продолжительности рабочей недели — непродуманный популизм.
Напомним, как сообщается на официальном сайте ФНПР, Федерация поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Рассмотрев предложения, изложенные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на заседании 108-й сессии Международной конференции труда, ФНПР направила в Министерство труда и социальной защиты России свои предложения.
Читайте ранее в этом сюжете: Профсоюзы поддержали идею о рабочей неделе из четырёх дней