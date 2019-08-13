Москва, , 12:35 — REGNUM

Инициатива о сокращении в РФ продолжительности рабочей недели выглядит странно, так как по данным официальной статистики в стране наблюдается нехватка рабочих рук, считает сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Федерация независимых профсоюзов России положительно оценила инициативу о сокращении рабочей недели.

Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934

«Как показывает опыт Франции, когда там перешли 35-часовую рабочую неделю, у них резко подскочила производительность труда. Когда человек работает меньшее время, он может работать интенсивнее, — сказал Кудюкин. — Однако эта инициатива не вполне понятна в ситуации, когда в РФ постоянно жалуются на сокращение количества рабочих рук. Более того, одним из аргументов в пользу повышения пенсионного возраста было то, что это якобы позволит компенсировать то самое сокращение притока рабочих рук, так как на рынок труда выходят люди, родившиеся в 1990-х годах, когда была низкая рождаемость. Соответственно эта когорта малочисленна и так далее. Как в этих условиях собираются сокращать объём рабочего времени, не очень понятно».

Второй момент, на который обратил внимание Кудюкин, не вполне понятно, как реализовать эту идею в производствах, требующих непрерывного графика. Как отметил эксперт, технически это решаемо, но потребует увеличения количества работников в той же химической, металлургической промышленности, общественном транспорте и так далее. Иными словами, по мнению Кудюкина, складывается впечатление, что заявления о сокращении продолжительности рабочей недели — непродуманный популизм.

Напомним, как сообщается на официальном сайте ФНПР, Федерация поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Рассмотрев предложения, изложенные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на заседании 108-й сессии Международной конференции труда, ФНПР направила в Министерство труда и социальной защиты России свои предложения.

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