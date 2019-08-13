Пермь, , 11:44 — REGNUM

Дороги, входящие в Северный широтный коридор, и пролегающие по территории Пермского края до конца 2019 года сменят статус. Их передадут на баланс Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Со сменой собственника ликвидируют разрыв транспортного коридора Е22, соединяющего федеральные автодороги М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) и Р-242 (Пермь — Екатеринбург).

В общей сложности из регионального подчинения в федеральное передадут 52,886 км — это трассы Пермь — Краснокамск (8,118 км), Западный обход Перми (30,440 км) и Южный обход Перми (14,328 км).