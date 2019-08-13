Чебоксары, , 11:39 — REGNUM

«Чувашагролизинг» планирует приобрести «ориентировочно 1200» тонн зерна нового урожая в счёт погашения кредиторской задолженности поставщика. Соответствующее извещение о закупке у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту договора поставки зерна, поставщиком выступает опытно-производственное хозяйство «Простор», покупателем — акционерное общество «Чувашагролизинг». По данным портала госзакупок, речь идёт о поставке «зерна пшеницы урожая 2019 года в счет погашения кредиторской задолженности поставщика».

«Предмет договора: поставщик обязуется произвести и поставить, а покупатель — принять и оплатить на условиях настоящего договора продовольственную пшеницу/пшеницу/ячмень урожая 2019 года. Общий объем поставки ориентировочно составляет 1200 тонн», — говорится, в частности, в документе.

Отмечается, что стоимость одной тонны подлежащего поставке зерна с НДС устанавливается по закупочным ценам АО «Чувашхлебопродукт» с учётом транспортных расходов, «ориентировочная цена договора» составляет 8 млн рублей.

«В случае изменения закупочных цен на зерновом рынке, а также качества поставляемого зерна возможен пересмотр сторонами стоимости путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору», — отмечается в проекте договора.

Срок действия соглашения между сторонами — до 30 декабря 2019 года, «но в любом случае до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств». При этом уточняется, что покупатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор.