Владивосток, , 11:49 — REGNUM

Вице-премьер Юрий Трутнев готов представить президенту РФ Владимиру Путину систему преференций для проектов в Арктике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Все инструменты, применяемые на Дальнем Востоке себя оправдали. Уже подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она совершенней. За основу взята система дальневосточных преференций. Мы учли недостатки, которые видим, доработали и готовы показать её президенту РФ Владимиру Путину», — заявил Юрий Трутнев во Владивостоке на заседании совета при полпреде13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше месяца назад Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по развитию Арктики объявил, что система преференций в Арктической зоне практически готова. Обсуждение в правительстве уже прошло.