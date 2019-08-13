Орск, Оренбургская область, , 10:52 — REGNUM

В Оренбургской области Орский завод синтетического спирта подал заявление о ликвидации. Форма заявления, поданного в налоговую службу, означает, что предприятие ликвидируется самими собственниками на основании решения собрания, сообщает портал 56orb.ru.

По данным СМИ, с начала 2019 года в отношении завода подано несколько исков на сумму, превышающую 250 млн рулей.

На Орском заводе синтетического спирта возникшие проблемы объяснили резким подорожанием сырья. Документы о ликвидации будут готовы 19 августа. Заместитель гендиректора завода по экономике Елена Дзюба подчеркнула, что ликвидация завода — это юридическая процедура. При этом сокращение сотрудников не планируется, отмечает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, 11 августа на орском заводе побывал врио губернатора Денис Паслер. За зарытыми дверями велся разговор о судьбе предприятия с участием представителей кредитно-финансовых и экспортных организаций. Его итогом стало решение о запуске завода.

Не исключено, что завод повторит историю ОРМЕТО-ЮУМЗ, когда создано новое юрлицо, использующее промплощадку.

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