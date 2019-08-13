Сеул, , 10:49 — REGNUM

Южнокорейская финансовая компания Mirae Asset Financial Group планирует приобрести 15 отелей в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агенствоBloomberg.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания стала участником тендера 15 роскошных отелей в США, стоимость которых оценивается в 6,7 трлн вон (~$5,47 млрд).

Как сообщают источники, филиалы Mirae Asset Financial Group работают над поиском источников финансирования и согласованием условий сделки.

Помимо южнокорейской компании в приобретении 15 отелей заинтересованы канадская компания по управлению активами Brookfield Asset Management.

Известно, что ранее компания Mirae Asset Financial Group инвестировала в отели США. В частности, компания занималась приобретением четрехзвездочного отеля Hotel Fairmont San Francisco в Сан-Франциско в 2015 году и пятизвездочного отеля Fairmont Orchid Hawaii на Гавайях в 2016 году.