Бишкек, , 10:22 — REGNUM

В январе — июле 2019 года объем валового внутреннего продукта Киргизии превысил 284 млрд сомов (265,2 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 6,9%. Вместе с тем с начала текущего года инфляция выросла на 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золотого месторождения «Кумтор» объем ВВП республики за семь месяцев текущего года составил только около 252 млрд сомов (235,3 млрд рублей) и вырос лишь на 3,1%.

Объем промышленной продукции составил более 150 млрд сомов (140 млрд рублей) и по сравнению с январем — июлем 2018 года увеличился на 19,5%.

На улучшение показателей промпроизводства повлиял рост добычи металлических руд — в 2 раза, сырой нефти и природного газа — а 14,9% и угля — на 14,5%, а также рост производства основных металлов — на 49,5% и текстиля — на 29,8 процента.

Также положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,9%, в строительстве — 6,9%, в сфере оптовой и розничной торговли — 4,7%.