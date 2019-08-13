Томск, , 10:17 — REGNUM

Учёные Томского государственного университета отправились в Монголию, чтобы провести отбор проб древних магматических пород, которые помогут установить связь между глобальным вымиранием в конце ордовикского периода и извержением вулканов. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что для четырёх из пяти крупнейших вымираний на Земле такая связь уже доказана. Для пятого, случившегося в конце ордовикского периода, когда погибло 85% всего живого, точная причина ещё не установлена. Необходимую для исследования информацию учёные планируют извлечь из цирконов — одних из самых первых минералов на планете. «Читать» информацию геологи будут при помощи уникальной установки для проведения радиоизотопного датирования.

«Анализ образцов даст нам информацию об особенностях экологической обстановки в критическую эпоху и поможет выяснить, насколько крупные изверженные провинции причастны к массовому вымиранию в ордовикский период», — пояснил сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ Алексей Семиряков.

Он добавил, что для получения полной картины исследователи изучат образцы, отобранные геологами в Монголии, Туве, в Северной и Центральной Азии.

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