Томск, 13 августа 2019, 10:17 — REGNUM
Учёные Томского государственного университета отправились в Монголию, чтобы провести отбор проб древних магматических пород, которые помогут установить связь между глобальным вымиранием в конце ордовикского периода и извержением вулканов. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба вуза.
Отмечается, что для четырёх из пяти крупнейших вымираний на Земле такая связь уже доказана. Для пятого, случившегося в конце ордовикского периода, когда погибло 85% всего живого, точная причина ещё не установлена. Необходимую для исследования информацию учёные планируют извлечь из цирконов — одних из самых первых минералов на планете. «Читать» информацию геологи будут при помощи уникальной установки для проведения радиоизотопного датирования.
«Анализ образцов даст нам информацию об особенностях экологической обстановки в критическую эпоху и поможет выяснить, насколько крупные изверженные провинции причастны к массовому вымиранию в ордовикский период», — пояснил сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ Алексей Семиряков.
Он добавил, что для получения полной картины исследователи изучат образцы, отобранные геологами в Монголии, Туве, в Северной и Центральной Азии.
Читайте также: Названо животное, способное пережить все катаклизмы на Земле