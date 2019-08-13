Пермь, 13 августа 2019, 10:11 — REGNUM
В Перми представили новые проекты по улучшению эффективности теплоснабжения. Их внедрение в городе может субсидироваться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Так, система автоматического регулирования тепла поможет собственникам не переплачивать за теплоэнергию и контролировать так называемые «перетопы».
Собственникам могут компенсировать до 80% за проведенный энергоэффективный ремонт при условии, что сумма не превышает 5 млн рублей; дому не меньше пяти и он не является ветхим; для накопления средств для капремонта есть специальный счет.