Пермь, , 10:11 — REGNUM

В Перми представили новые проекты по улучшению эффективности теплоснабжения. Их внедрение в городе может субсидироваться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Так, система автоматического регулирования тепла поможет собственникам не переплачивать за теплоэнергию и контролировать так называемые «перетопы».

"У жителей Перми появилась возможность проводить энергоэффективный капремонт за счёт средств из бюджета, такие практики активно используются в других субъектах, и теперь Пермский край может активно включиться в повестку», — сказал общественник Михаил Борисов.

Собственникам могут компенсировать до 80% за проведенный энергоэффективный ремонт при условии, что сумма не превышает 5 млн рублей; дому не меньше пяти и он не является ветхим; для накопления средств для капремонта есть специальный счет.