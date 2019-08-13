Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев представил министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину проект второй линии метро в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Губернатор обратил внимание на экологическую пользу новой ветки метрополитена. Если её введут, то в городе резко уменьшится число выбросов от автотранспорта, подчеркнул глава региона.

«Как показывают расчеты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта», — пояснил Куйвашев.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городские власти продолжают диалог с федеральным центром о необходимости второй ветки метро. Разговор идёт в конструктивном русле, считает градоначальник.

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