Владивосток, , 09:44 — REGNUM

На встрече полпреда президента РФ В ДФО Юрия Трутнева и министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла во Владивостоке было отмечено, что прошедшие переговоры и сессии в рамках российско-индийского форума, имеют большую значимость для обеих стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Итогом двухдневной работы во Владивостоке явилось подписание соглашений, меморандумов о взаимопонимании. Общая цель двух стран — достичь 30 млрд долларов в сфере товарооборота.

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В разговоре с Юрием Трутнем Пиюш Гоял отметил, что на Дальний Восток прибыла «самая крупная делегация, которую Индия отправляла когда бы то ни было в другую страну». По его мнению, это отражает важность российско-индийского сотрудничества.

«Наш приезд показывает последовательный интерес Индии к Дальнему Востоку на уровне нашего правительства и регионов. Мы придаём большую значимость развитию торгового и инвестиционного сотрудничества. У нас есть общая цель — достичь 30 млрд долларов США в сфере двустороннего товарооборота. Мы также планируем увеличить объем инвестиций Индии в Россию», — сказал министр торговли.

Он добавил, что по итогам работы за два дня бизнес-миссия наметила перспективные направления в сельском хозяйстве, развитие Северного морского пути, разработке нефтегазовых месторождений, добыче угля и других полезных ископаемых, лесопереработке, алмазной отрасли, образовании и культуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошедший 12−13 августа форум российско — индийских отношений заложил основу для реализации совместных проектов в разных сферах экономики, здравоохранения и культуры Дальнего Востока.