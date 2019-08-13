Москва, , 09:36 — REGNUM

Каждый пятый житель России за последние пять лет не покупал себе новый смартфон, свидетельствуют данные опроса, проведенном порталом Hi-Tech Mail.ru.

Согласно опросу, у 37% респондентов за последние пять лет было два смартфона, 20% — всего один смартфон. Вместе с тем 20% опрошенных за последние пять лет сменили три смартфона, 14% — четыре, только 9% жителей страны меняли свои смартфоны раз в год или чаще, сообщает ТАСС.

Читайте также: Бессонница, больные суставы и кражи: смартфоны причиняют людям вред

Отмечается, что 23% респондентов при покупке смартфона планируют уложиться в 10 тыс. рублей, 33% — от 10 до 20 тыс. рублей, 17% — 20−30 тыс. рублей и 16% — за 40 тыс. рублей и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, стоимость около 70% смартфонов, использующихся гражданами России, находится в ценовом диапазоне от 7 до 30 тыс. рублей. Также опрос показал, что более трети респондентов приобрели смартфон в интернет-магазине.

Читайте также: Стала известна самая распространённая услуга по ремонту телефона