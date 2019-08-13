Москва, , 09:33 — REGNUM

Нефтяной рынок начал новую торговую неделю стабильно. Отсутствие откровенно негативных новостей с торгового фронта позволило котировкам избежать падения, хотя усиливающееся беспокойство по поводу перспектив заключения сделки и влияния торгового конфликта на мировую экономику продолжает ограничивать рост цен, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть (cc) the3cats

По итогам вчерашнего дня Brent слегка прибавила в весе, расположившись над уровнем $58 за баррель и демонстрирует флэтовую динамику на утренней сессии вторника.

«Снижение буровой активности в США, которое продолжается уже шесть неделю подряд, несколько приободрило игроков, но поскольку все внимание по-прежнему сконцентрировано на торговом противостоянии, на рынке сохраняется повышенная напряженность, ведь новости с этого фронта могут поступить в любой момент», — пояснил эксперт.

При этом игроков вовсе не порадовал свежий ежемесячный прогноз минэнерго США, в котором ведомство ожидает роста добычи на сланцевых месторождениях в сентябре на 85 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня, 13 августа, вечером API представит свой традиционный еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Если показатели продемонстрируют рост, в ожидании официальной статистики от минэнерго Brent может занять оборонительную позицию.

«С технической точки зрения главная задача котировок на данном этапе — закрепиться над уровнем $58 за баррель, чтобы бросить вызов ключевой отметке $60, на пути к которой есть промежуточное сопротивление в районе $59,30», — считает Николаев.

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