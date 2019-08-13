Новороссийск, Краснодарский край, , 09:30 — REGNUM

Специалисты первого грузового района «Новорослесэкспорта» добились сокращения времени разгрузки пиломатериалов в 1,5 раза, используя инновационные платформы увеличенной длины. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

Новые четырехосные платформы с 20 стойками отличаются увеличенной погрузочной длиной — 18,5 метров и вмещают от 130 до 145 кубометров пиломатериалов каждая. При сопоставимом времени, требующемся на разгрузку такой платформы, предприятие сможет отгружать на 70−90% готовой продукции больше.

АО «Новорослесэкспорт» — крупный универсальный порт, специализирующийся на обработке контейнеров и леса. Расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря, на территории Новороссийска. Входит в группу предприятий Новороссийского морского торгового порта.

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