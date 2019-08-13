Москва, , 09:23 — REGNUM

Законопроект, направленный на совершенствования системы государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

Желающий запатентовать свое изобретение сможет прилагать к материалам заявки трехмерные модели объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков) в электронной форме.

Такой подход, отмечают авторы, позволит использовать алгоритмы распознавания и сопоставления представленных трехмерных моделей с имеющимися в государственных реестрах при экспертизе объектов интеллектуальной собственности, обеспечивая поиск схожих объектов.

Предполагается, что в качестве базового внутреннего формата файлов трехмерных моделей будет использоваться формат STEP в силу проработанности его международного стандарта (ISO 10 303−21).

Представленные заявителем в материалах заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, заверяют в правительстве, публикация трехмерных моделей не предусматривается.

В целом же характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития.

Одновременно законопроектом предлагается выдавать охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение в электронной форме, сохранив возможность заявителю получить их по своему желанию на бумажном носителе.