Иркутск, , 09:02 — REGNUM

Четыре сельскохозяйственные организации и 39 крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области, пострадавшие от мощнейшего наводнения летом 2019 года, получили первые компенсационные выплаты. Размер транша из федерального бюджета составил 179,6 млн рублей. Об этом сегодня, 13 августа, известило иркутской правительство со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.