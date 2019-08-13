Сеул, , 09:50 — REGNUM

Южнокорейская компания Misomi экспортировала рис в Дубаи и Сингапур. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Танджин.

По их словам, 8 августа, представители компании экспортировали 10 тонн риса в Сингапур и 6 тонн риса в Дубаи.

Известно, что ранее, в феврале текущего года сельскохозяйственная компания Ugan экспортировала в Австралию 10 тонн риса, а в июле — еще 15 тонн.

Кроме того, как отметили в администрации, в общей сложности из города Танджин было экспортировано 81 тонна риса.

В июле текущего года из города Танджин также было экспортировано 405 тонн лука. Известно, что лук был экспортирован в Юго-Восточную Азию, включая Гонконг, Таиланд, Вьетнам, Тайвань, Малайзию, а также в Россию и Австралию.