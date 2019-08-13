Хабаровск, , 09:17 — REGNUM

Компания — производитель керамики из Индии хочет прийти в Хабаровский край. Инвестор рассматривает для размещения производства три района, где есть все условия для производства — глина хорошего качества, вода и электроэнергия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представители компании уже провели встречу с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Для площадки под размещение производства строительной керамики рассматриваются Советско-Гаванский, Нанайский и Хабаровский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия обсуждают перспективы сотрудничества во Владивостоке. В столицу Приморского края приехали 1,5 тыс. представителей индийского бизнеса.