Владикавказ, , 09:00 — REGNUM

Власти Северной Осетии рассчитывают на увеличении финансирования мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой со стороны федерального центра. Руководство республики ведёт соответствующие переговоры с Минстроем России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Ведутся переговоры с Министерством строительства и ЖКХ РФ об увеличении уровня финансирования [работ в рамках проекта «Чистая вода»]. Надеемся, на положительный ответ федерального центра. В таком случае мы получим возможность произвести качественный скачок в работе систем водоснабжения республики», — сказал министр ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев во время рабочей встречи с главой региона Вячеславом Битаровым.

Ранее специалисты министерства провели мониторинг водопроводных сетей республики. Модернизация всей системы водоснабжения, по предварительным оценкам, потребует свыше 10 млрд рублей.

Напомним, Северная Осетия участвует в региональном проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология». Он предполагает, что к 2024 году качественной питьевой водой будет обеспечено не менее 98,9% населения республики.