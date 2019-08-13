Благовещенск, , 09:05 — REGNUM

Губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с индийской делегацией во Владивостоке представил экономической потенциал своего региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На встрече, проводимой во Владивостоке в рамках Дней индийского инвестора, Василий Орлов рассказал индийской делегации о животноводческом потенциале Приамурья, о возможности выращивания и обработки сои, а также о проектах по добыче полезных ископаемых. Глава региона выразил уверенность, что Приамурье и Индия станут крепкими экономическими партнёрами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проводимых во Владивостоке Дней индийского инвестора, губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что за первые полгода 2019 года товарооборот между Приморьем и Индией увеличился на 22% и составил 26 млн рублей.