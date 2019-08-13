Владивосток, , 08:53 — REGNUM

Зампред правительства РФ Юрий Трутнев встретился во Владивостоке с индийской бизнес-миссией во главе с министром торговли и промышленности Индия Пиюшем Гоялом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению Трутнева, странам есть куда стремиться в вопросах взаимного сотрудничества.

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В составе индийской делегации главы четырёх индийских штатов, представители госорганов и более 130 компаний.

По мнению полпреда президента РФ Трутнева, российско-индийский форум может иметь историческое значение.

«Россия всегда испытывала и испытывает уважение к Индии, её культуре, традициям, искусству. В то же время объем торговых экономических связей пока скромен. У нас есть надежда, что сегодняшний визит делегации может открыть новую страницу отношений», — сказал вице-премьер.

Юрий Трутнев также акцентировал, что Россия ждёт на ВЭФ-2019 приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня во Владивостоке работали площадки российско-индийского форума. Губернаторы Дальнего Востока приглашали к сотрудничеству иностранных инвесторов, рассказывая о возможностях своих регионов. Индийцы проявили интерес во многих сферах.