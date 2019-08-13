Москва, , 08:47 — REGNUM

В январе-июне 2019 года по данным Пограничной службы ФСБ жители РФ совершили 21 млн 212 тыс. 095 поездок в зарубежные страны, что на 6,67% больше чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Читайте также: Въездной турпоток в Россию вырос на 25%

Лидером выездного туризма стала Турция (2 млн 741 тыс. 934 поездки, прирост 16,13%). На втором месте Абхазия (1 млн 857 тыс. 602 поездки, +5,8%), на третьем — Финляндия (1 млн 797 тыс. 407 поездки, +5,17%).

В пятёрку лидеров вошли Казахстан (1 млн 490 тыс. 519 поездок, +7,34%) и Китай (1 млн 208 тыс. 335 поездок, +15,8%). Также чаще всего граждане РФ выезжали на Украину, в Эстонию, Германию Таиланд и Грузию.

Отмечается, что в I полугодии 2019 года боле трети поездок (36,56%) в страны постсоветского пространства, в том числе и в страны Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России был отмечен существенный спад выездного турпотока.

Подробнее: Выездной туризм в России в 2018 году притормозил рост