Курчатов, Курская область, , 08:39 — REGNUM

Специалисты Курской АЭС запустили второй энергоблок после планового капитального ремонта, сейчас он включён в сеть, сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

Работы по восстановлению ресурсных характеристик реакторной установки выполнены на 18 дней раньше срока. На объекте заменили внутриреакторный контроль ячеек, контроль зазора между кожухом реактора и графитовой кладкой. Также на энергоблоке отремонтировали системы управления и защиты реактора, циркуляционной воды, другие элементы.

Сейчас энергоблоки №№, 1, 2 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Третий энергоблок находится в плановом текущем ремонте, четвёртый — в плановом среднем ремонте.

Отмечается, что радиационный фон на станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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