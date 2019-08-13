Ульяновск, , 08:24 — REGNUM

В Ульяновске выполнят технические работы на выработанном карьере Баратаевского месторождения песка. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает общество «Центр экологических технологий», расположенное в Ульяновске. Предметом закупки является выполнение технологических работ на объекте обработки отходов — выработанном карьере Баратаевского месторождения песка. Закупка проводится у единственного подрядчика — общества «Элит-премиум».

Начальная (максимальная) цена договора составляет 80 341 351 рублей 20 копеек. Согласно документу, классификации, данный вид работ относится к категории «Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов», раздел — «Производство земляных работ». Стоимость рассчитана исходя из 8859 человеко-часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Баратаевка Ульяновской области апробируется новый механизм по переработке органических отходов и неликвидных фракций, которые являются самой объёмной фракцией ТКО. Они станут использоваться как рекультивационный материал для производства технического грунта. Первыми объектами, которые планируется рекультивировать при помощи полученного грунта, станут отработанные карты Баратаевского песочного месторождения.

Напомним, песочный карьер в Баратаевском месторождении активно использовался при строительстве Засвияжского района Ульяновска. Когда он начал вырабатываться, его стали превращать в место несанкционированного сброса мусора и строительных отходов. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году проводился запрос предложений по выполнению работ по рекультивации выработанного карьера, тогда максимальная цена контракта была определена в сумме 7 347 424,58 рублей.

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