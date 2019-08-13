Сеул, , 08:28 — REGNUM

Соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и пятью странами Центральной Америки вступит в силу с 1 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, 2 августа парламент Южной Кореи ратифицировал соглашение о свободной торговле с пятью странами Центральной Америки, такими как Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас и Панама, а 6 августа уведомил о выполнении необходимых процедур центральноамериканскую сторону.

Известно, что все процедуры были выполнены в Никарагуа и соглашение о свободной торговле между странами вступит в силу с 1 октября текущего года. Что касается оставшихся четырех стран, то соглашение о свободной торговле вступит в силу после того, как страны ратифицируют соглашение, выполнят надлежащие процедуры и уведомят правительство Южной Кореи.

Южная Корея является первой азиатской страной, заключившей соглашение о свободной торговле с пятью странами Центральной Америки.

Известно, что ранее Южная Корея установила зону свободной торговли с другими странами этой части света — США, Канадой, Чили, Перу и Колумбией.