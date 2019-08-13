Москва, , 08:21 — REGNUM

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом граждан РФ из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю фонд подготовит предложения для дополнительной защиты прав населения. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

По его словам, с гражданами необходимо работать и предупреждать их о возможных потенциальных потерях от досрочной смены одного пенсионного фонда на другой. При этом, отметил он, эта задача не только ПФР, но и других негосударственных пенсионных фондов, которые также являются страховщиками по обязательному пенсионному страхованию.

«Это правильно и для рынка, поскольку имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан, — сказал он. — Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие».

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Дроздов уточнил, что Пенсионный фонд договорился с Центробанком ежемесячно мониторить ситуацию, чтобы исключить массовую отправку заявлений о смене страховщика с одного IP-адреса. Кроме того, добавил он, ПФР работает с Генпрокуратурой по мерам защиты прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан РФ будут в обязательном порядке информировать о последствиях досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России.

Ранее во Внешэкономбанке (ВЭБ) сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года доходность пенсионных накоплений граждан, оставивших свои средства по умолчанию в Пенсионном фонде России под управлением Государственной управляющей компании ВЭБ увеличилась на 27,6%.

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