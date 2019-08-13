Тюмень, , 08:36 — REGNUM

Арбитражный суд Тюменской области отменил банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Решение принято на основании иска компании «Трансойл», которая подала апелляцию на решение о принятии в производство заявления АНПЗ о признании себя банкротом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Арбитражный суд Тюменской области оставил заявление АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» о признании его несостоятельным без рассмотрения. Постановление суда вступило в законную силу, и может быть обжаловано в арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ было зарегистрировано Арбитражным судом Тюменской области 20 мая 2019 года. Иск о несостоятельности предприятия и невозможности платить по кредитам поступил от руководства АНПЗ. Общая сумма долгов завода, согласно иску, составляет 346,4 млрд рублей.

Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. В его активах также находятся три нефтяных месторождения в Оренбургской области. Ранее предприятие принадлежало группе компаний «Новый поток». В начале июня 80% акций завода были приобретены совместным предприятием ООО «Сокар Энергоресурс», участниками которого являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».

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