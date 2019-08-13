Мурманск, , 08:12 — REGNUM

Второй завод Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и группы «Агама», который планируется построить в Мурманске в 2020 году, займётся переработкой трески и пикши. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта стороны подписали накануне. В соответствии с документом, доля РРПК в проекте составит 50,01%. Проектная мощность нового предприятия составит порядка 25 тонн готовой продукции в год.

Как пояснил глава РРПК, строительство первого завода в Мурманске уже практически завершено — он будет введен в эксплуатацию в ближайшие недели.

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В компании добавили, что совместный проект будет реализован в рамках госпрограммы инвестиционных квот. С вводом в эксплуатацию завод получит квоты на вылов порядка тысячи тонн трески и пикши в год.

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