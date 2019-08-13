Новосибирск, , 08:03 — REGNUM

В июле в Новосибирской области цена на газовое моторное топливо снизилась на 18,8% (по сравнению с июнем). Такие данные приводит Новосибирскстат.

Согласно данным органа статистики, с начала года цены на газ в регионе упали на 28,3%.

«Новосибирская область стала лидером по доступности газового моторного топлива в Сибирском федеральном округе», — уточняет Новосибирскстат.

Цены на остальные виды топлива на АЗС региона практически не изменились.

Так, в июле цена газа составляла 18,23 рублей, АИ-92 — 41,28 рублей, АИ-95 — 44,44 рублей, АИ-98 — 49,90 рублей, дизельное топливо — 46,87 рублей за литр.