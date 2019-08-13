Эссен , Германия, , 08:02 — REGNUM

Родственники пассажиров авиакомпании Germanwings, погибших в авиакатастрофе во французских Альпах в марте 2015 года, обратились в суд, требуя компенсации за моральный ущерб. Однако авиакомпания-ответчик написала ошеломленному истцу письмо возмутительного содержания, пишет газета Kronen Zeitung 12 августа.

Истец Марлис Вайергрэбер из Северного Рейна — Вестфалии (Германия) получила письмо от материнской компании Lufthansa, в котором утверждается, что «жертвы рейса Germanwings не испытывали страха перед смертью», поскольку всё произошло стремительно. Адвокаты Вайергрэбер и других людей, потерявших близких в катастрофе, считают, что таким образом компания пытается снизить компенсацию. Ссылаясь на записи, они отмечают, что в последние десять минут полета люди пытались вломиться в кабину пилота и стучали по ней ногами.

Этой осенью в Эссене состоятся судебные слушания по иску Вайергрэбер и ее товарищей по несчастью.

Напомним, рейс 9525 Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, потерпел крушение 24 марта 2015 года. Погибли все 150 человек, находившиеся на борту Airbus A320. В ходе расследования было установлено, что катастрофа стала результатом намеренных действий второго пилота Андреаса Лубица, страдавшего депрессией.